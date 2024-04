Taylor Swift lanzó un nuevo disco

Una de las noticias más importantes para las fanáticas de Taylor Swift, finalmente la espera terminó y este viernes se estrenó The Tortured Poets Department (TTPD), el nuevo álbum de la artista estadounidense. Este disco es el número once en su carrera y rompió todos los récords, incluso antes de su publicación se convirtió oficialmente en el álbum más guardado de la historia.

Con respecto al contenido que se escucha en las canciones, c asi todos son temas de Taylor sola sin colaboración aunque sí tiene algunos feats con Post Malone y Florence and The Machine . Para este nuevo lanzamiento, Swift plantea una nueva era en su vida, ella a lo largo de su carrera dividió sus discos por diferentes momentos, estados de ánimo y vivencias.

En esta oportunidad, la artista realizó un evento de Spotify en Los Ángeles para celebrar el lanzamiento del álbum y le dejó una serie de pistas a sus fanáticos para que los swifties descifren de qué hablan las 20 canciones inéditas que ya están afuera.

Según analizaron detenidamente en las plataformas digitales y en las fanpage de Taylor, el álbum habla de desamor y apuntaría en mayor medida a la ruptura con Joe Alwyn, uno de sus exnovios. Esta conclusión se da tras seguir las pistas que dejó la cantante en el evento mencionado anteriormente, donde se incluyen referencias a su relación de seis años y a la falta de una propuesta de matrimonio. Además, según informó Infobae, se pude ver una artista más madura, que ya pasó por varias etapas, superó otras y refleja los sentimientos oscuros de un amor que no prosperó y que la llevó a sentir mucho dolor y tristeza.

Taylor Swift: ¿Los guiños hacia su ex, Joe Alwyn?

Los swifties estuvieron más rápidos que nunca y analizaron detenidamente las letras que su artista favorita propone en este nuevo disco en donde, según ellos, apunta directamente contra el actor Joe y también contra otras parejas que tuvo. Además, afirman de que hay algunas estrofas en donde menciona su actual relación con Travis Kelce, el deportista con el que está en pareja y se muestra muy enamorada.

Según el fandom de la estadounidense, la canción que le da nombre al álbum sería una referencia directa al nombre del chat grupal que su ex tenía con sus amigos: The Tortured Man Club. Allí Taylor lo describió como “una antología que refleja eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso”. Además, contó que: “este período ya ha terminado y el capítulo está cerrado y tapiado”.

Además, sostienen que en “So long, London”, la cantante también hace mención a su expareja: “Hasta luego, Londres, encontrarás a alguien”, entona en ese tema y menciona la ciudad en la que se instaló durante su noviazgo con el actor británico y de la que se fue cuando se separaron: “Dejé todo lo que conocía, tú me dejaste en la casa junto al páramo”.

Eso no es todo, en el tema “Loml” la cantante desmentiría los rumores de compromiso que trascendieron públicamente. “Me hablaste en privado / anillos que hablan y cunas que hablan / ojalá pudiera olvidar como casi lo tuvimos todo”, dice Taylor en la letra y según sus fanáticas busca desmentir esa información.

Mientras que en el single “I Can Do it With a Broken Heart”, Swift dice que cuando arrancó su tour 2023 (que fue poco antes de terminar su vínculo con Joe), no estaba bien anímicamente. “Luces, cámara, sonrisa / incluso aunque te quieras morir (…) Me rompía en pedazos mientras el público coreaba ‘más’”, describe la canción. Por último en el tema “The Smallest Man Who Ever Lived”, la artista dice: “Ni siquiera quiero que vuelvas, solo quiero saber, si el objetivo era apagar mi brillante verano”, dispara donde hablaría sobre sus sentimientos.

El tracklist completo del nuevo álbum “The Tortured Poets Department”

Este es el listado completo de todas las canciones de The Tortured Poets Department, el nuevo disco de Taylor Swift:

1) Fortnight (con Post Malone)

2) The Tortured Poets Department

3) My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4) Down Bad

5) So Long, London

6) But Daddy I Love Him

7) Fresh Out the Slammer

8) Florida!!! (con Florence + The Machine)

9) Guilty as Sin?

10) Who’s Afraid Of Little Old Me?

11) I Can Fix Him (No Really I Can)

12) loml

13) I Can Do It With A Broken Heart

14) The Smallest Man Who Ever Lived

15) The Alchemy

16) Clara Bow

17) The Manuscript (Bonus Track)

18) The Bolter (Bonus Track)

19) The Albatross (Bonus Track)

20) The Black Dog (Bonus Track)