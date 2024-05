Susana Giménez apoyó al Gobierno de Javier Milei

Después de mucha expectativa, Susana Giménez comenzó los preparativos para su inminente regreso a la televisión. Luego de cuatro años alejada de la pantalla chica, la icónica figura de los medios se mostró emocionada por su nueva etapa bajo los reflectores. Pero eso no fue toda la razón de su alegría, sino que también aprovechó para dedicarle unas palabras al gobierno, el cual se encuentra presidido por Javier Milei.

En medio de un móvil para Intrusos (América TV), la presentadora recibió todas las consultas del cronista mientras salí de su auto, donde permaneció para responder todas las consultas. En alusión al mal recibimiento que tuvieron los dichos de Guillermo Francella respecto al presidente de la Nación, la actriz fue contundente y señaló: “Qué raro es criticar, este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas, no me importan, pero no las leo. ¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó. Igualmente, que piense lo que se le dé la gana, para eso vivimos en democracia”.