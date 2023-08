Silvina Luna muy grave: terrible confesión de una amiga

El juicio a Lotocki la tuvo como a una de sus principales protagonistas, por supuesto. La internación de Silvina Luna y la repentina muerte de Mariano Caprarola la devolvieron a escena. En ese momento no estaba internada, como está ahora. "Lo de ellos dos me hace sentir que la próxima soy yo, y eso me tira mucho, me deprime, me pone muy mal, y la cabeza juega mucho en estos casos", dijo Trenchi desde el hospital.

Pero Trenchi no habló sólo de su caso, sino que se refirió al de Silvina Luna, quien lleva casi tres meses en el Italiano, la mayor parte en terapia intensiva. "Está muy mal, encima ahora me enteré que le dio positivo de covid, y también que está entregada. Es muy duro pasar por todo esto".