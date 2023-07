Silvina Luna, en gravísimo estado: el último parte médico

La modelo Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde hace más de tres semanas debido a una falla multiorgánica y en las últimas horas el panorama no resultaba alentador.

Así lo contó el periodista Guido Zaffora luego de conversar con Burlando. "Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto", explicó.

"Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar", aseguró el panelista del programa conducido por Flor de la V.

En ese sentido, señaló que si bien "ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada", los médicos ahora lograron "sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías". "Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida", detalló.

Por este detalle es que tanto los médicos como su hermano se mostraron esperanzados, ya que aunque "ella no puede comer, pidió comida, estaba con hambre y eso es una buena señal".