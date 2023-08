Silvina Luna grave: estremecedores detalles de su salud

Ximena Capristo habló del estado de salud de Silvina Luna , quien lleva más de tres meses internada en el Hospital Italiano. “Está ahí, sube y baja todo el tiempo. No se puede decir que está bien ni que está mal . A veces se escuchan barbaridades, como cuando dijeron que estaba intubada y no estaba”, reclamó en diálogo con el móvil de Intrusos (América).

Y continuó: “Pero eso estaba programado. No es que entró y se estaba muriendo. También hay que llevar tranquilidad a la gente que la sigue... A mi me llegan muchísimos mensajes de gente que le quiere donar el riñón y no es así no más. Es un proceso largo que hay que tener paciencia”.

Luego remarcó que Silvina está contenida por todos sus amigos. “Ella está consciente y da las directivas, habla, está débil y todo, pero habla, es ella. Obviamente, se quiere ir (del hospital), pero no puede, tiene que quedarse hasta terminar de hacer la evaluación”, sostuvo.

A modo de cierre, reclamó por lo que está atravesando su amiga. “Tiene para rato, es una luchadora y tiene muchas ganas de vivir. Siempre fue una mujer sana y esto le pasó como consecuencia de la operación (realizada por Aníbal Lotocki), por lo que le pusieron, que no sabemos qué es”, sentenció.

Al aire de Intrusos, Alejandro Guatti -que estaba en la puerta del Hospital Italiano- señaló que no hay ningún tipo de información oficial ni parte médico, ya que la familia prefiere mantener un hermetismo.

Por su parte, Pablo Layus informó: “Ella está complicada. Su cuadro de por sí es grave, pero cuando tiene algún problema es alarmante por la situación que ella atraviesa. Está muy débil”.