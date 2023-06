Silvia D'Auro rompió el silencio y le contestó a More Rial

La guerra entre More Rial y Silvia D'Auro, su madre adoptiva, crece cada vez más día a día . Después de las durísimas declaraciones de la mediática contra la exesposa de Jorge Rial, la mujer publicó un particular estado de WhatsApp que podría estar dirigido a la influencer.

En la aplicación móvil, D'Auro compartió una frase de San Agustín de Hipona que reza: “La verdad es como un león; no tienes que defenderla. Déjalo suelto; se defenderá sola” .

En A la tarde (América) fue donde compartieron la publicación y tanto la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, como el panelista Diego Esteves indicaron que el posteo tiene un solo remitente que es la hija de Jorge Rial.

Morena Rial expuso la cruel frase con la que Silvia D’Auro la torturaba en la infancia

Morena Rial vivió una infancia de terror y después de 24 años se animó a contarlo con detalles. En A la tarde (América), sostuvo que Silvia D'Auro le arruinó la vida, y que solo recibía golpes e insultos de su parte. En una de sus últimas declaraciones, cobró el valor de repetir la cruel frase con la que la empresaria la torturaba cada vez que se arrepentía por haberla adoptado.

“Te tendría que haber dejado en esa villa de donde te saqué”, eran las palabras que pronunciaba la entonces esposa de Jorge Rial cuando se enojaba con la joven, a quien también obligaba a mirar el programa Cuestión de Peso para remarcarle que si no dejaba de comer se convertiría en la próxima participante.

Morena también enumeró todas las maldades que le hacía D'Auro, la mamá adoptiva a la que no quiere volver a ver ni en fotos. “No me dejaba ver Floricienta, Violetta ni tomar gaseosas. Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos mignoncitos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó. A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”, rememoró con angustia.

El último contacto de Morena Rial con Silvia D’Auro

El 27 de marzo de 2019, Morena Rial se convirtió en madre de Francesco Benicio, el fruto de su amor con el futbolista Facundo Ambrosioni. Después de la cesárea, se comunicó con Silvia D'Auro para avisarle del nacimiento del bebé, y le ofreció que fuera a la clínica para conocerlo. Sin embargo, la respuesta de la empresaria terminó con cualquier tipo de ilusión sobre un acercamiento entre madre e hija. “Yo no tengo nietos”, disparó la mujer.

“Está todo mal con ella. Más allá de que me haya bardeado cuando quedé embarazada, después nunca hubo una respuesta. Si nos adoptó fue para algo. La adulta debería ser ella y nunca lo fue”, recordó la mediática tiempo atrás, cuando le consultaron por ella.

El que también se metió en la polémica fue Luis Ventura, testigo del pésimo vínculo que D'Auro mantenía con las dos nenas que adoptó junto a Jorge Rial, según publicó TN. “No sé si corresponde que yo cuente. Ante todo, fue una decisión de las hijas y no de otras personas. Ellas dicen que quedaron desencantadas, decepcionadas. Silvia tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge... La que luchó por las hijas fue ella. Yo pienso que ella quiso darle hijos para aplacar una crisis de pareja. La búsqueda fue tener hijos”, expuso.