¿Shakira está en pareja? Las fotos del romance

El divorcio de Shakira y Gerard Piqué sigue generando discusiones en la prensa internacional . La separación de la pareja y la decisión sobre la custodia de los dos hijos que comparten no ha dejado de sonar desde el anuncio del final de la relación. Con la confirmación de nueva relación del futbolista con Clara Chía, se han venido haciendo suposiciones acerca de la vida amorosa de la cantante colombiana. Recientemente, se le ha venido relacionando con el fotógrafo Gorka Ezkurdi. A la barranquillera se le vio practicando surf con él, por lo que empezaron los rumores de una supuesto nuevo romance.

Fue el paparazzi Jordi Martín el que compartió imágenes de ambos departiendo en las playas de Cantabria. En el encuentro también estaban los hijos de la cantante, Sasha y Milán. De acuerdo con lo que se conoce del hombre, tiene 24 años y nació en Oiartzun, localidad cercana a San Sebastián. “El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira”, comentó el periodista encargado de divulgar la información.