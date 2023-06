Santiago del Moro confirmó que conducirá la gala de los premios Martín Fierro

“Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento”, dijo el conductor de la última emisión de Gran Hermano (Telefe) ante la consulta de un cronista del programa que bastonea Florencia de la V. “Cuando ustedes lo dieron por cierto, hasta ahí yo no lo tenía confirmado, no lo había hablado con nadie. Muchos colegas y compañeros me llamaban y me decían: ‘Vas a hacer los Martin Fierro...’ y yo no tenía nada confirmado, eran todas versiones”, explicó.