Santi Maratea explicó por qué no puede poner el dinero en un plazo fijo

A través de sus historias de Instagram, el influencer tuvo que salir a dar explicaciones. La respuesta fue clara y contundente: “No podemos chicos, es porque no podemos”.

”Lo primero que tienen que entender los que todavía no lo entienden: yo, en la cuenta de Mercado Pago que tengo el fideicomiso, no puedo hacer rendir el dinero como si fuera una persona normal, como cualquiera de ustedes o yo en mi cuenta personal, porque es un fideicomiso”, contó, visiblemente cansado de esta consulta.

No obstante, esto no dejó tranquilos a los hinchas. Es que ni siquiera el propio Maratea sabe los motivos reales: “Entonces, no sé, boludo, es diferente, no es tan simple, se necesitan autorizaciones”.

Ante esta situación, el famoso dejó en claro que se están buscando alternativas para hacer crecer los montos: “Sepan que, como en el fideicomiso pusimos auditores, ellos te puede decir ‘che, ¿por qué no estás haciendo nada con la plata y la dejás quieta?′ Pero no es el caso, porque lo que estamos haciendo es tener reuniones con bancos, internacionales e nacionales para ver cómo hacer rendir la plata y quién nos autoriza. Todavía nadie nos autorizó”.

La realidad es que el influencer está aprendiendo cómo manejarse en este tema sobre la marcha. Por supuesto, nunca hizo un fideicomiso ni ofició de fiduciario, según informó TN.

Por eso, avisó nuevamente apuntando a las responsabilidades que tiene: “Si yo llego a hacer algo con la plata y algo sale mal o hay algún problema, es responsabilidad mía. Tampoco es que entiendo mucho del tema”.

Esta situación no es sencilla para nadie. Los hinchas del Rojo necesitan respuestas y buscan lo mejor para el club. Pero para plasmar la desesperación que se vive, contó un episodio que tuvo que atravesar y explotó: “Ayer un pibe en la calle me dice ‘tenés que hacer correr la plata’, ¿Qué querés? Que la saque al parque a la plata”.