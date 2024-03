Roly Serrano está gravísimo: qué dice el nuevo parte de salud

“Roly está en coma inducido suministrado por remedios farmacológicos. No está grave, pero está delicado por el tema de su salud, no es por el accidente, es por la obesidad y el tabaquismo. Le hicieron una resonancia, pero todavía no están los resultados. Está respondiendo bien al respirador, va a estar un tiempo intubado. Y hay que esperar”, comunicaron a TN fuentes cercanas al actor.