Revelan la verdadera razón detrás de la amistad entre Wanda Nara y L-Gante

Muy sincera, Rosenfeld aseguró que la amistad entre ambos es muy real. Según explicó, por situaciones tanto personales como profesionales afianzaron el vínculo. No obstante, la letrada admitió que ante la escalada de rumores, encaró a la modelo sobre su cercanía con el músico: “Yo hablé con Wanda y le pregunté ‘¿vos en algún momento hablaste de algo que me estás diciendo que no existe?’, y ella me dijo ‘No, Ana, yo tengo una excelente relación con L-Gante, hacemos cosas juntos’”.