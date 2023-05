Reapareció Jey Mammon: enjuiciará a periodistas

Para finalizar, el acusado por Lucas Benvenuto, señaló: "Me siento seguro, siempre me sentí seguro. Lo que pasa cuando vos recibís el bombazo es muy difícil y es muy duro, sobre todo cuando se suben a esa mentira, te sentís avasallado, pero bueno, hay gente que se dedica a eso y es a ellos a los que hay que preguntarles, yo no me dedico a eso".

Por otro lado, a través de Socios del Espectáculo, la periodista Mariana Brey expresó: "Se escribió un libro jurídico, el cual servirá para accionar contra quienes lo condenaron sin condena. El cerebro detrás de esto es Fernando Burlando, más allá de que hoy por hoy no es su abogado". Con estos detalles, la integrante de Rating Cero se encargó de confirmar cuál será el accionar de Jey Mammon en un futuro cercano.