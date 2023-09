Quién es la doble de Silvina Luna que dejó en shock a la Argentina

Fueron los mismos usuarios que le mencionaron el parecido quienes la obligaron a investigar sobre la actriz, ya que no entendía con quién la estaban comparando. “Yo no tenía ni idea, me lo empezaron a decir en los reels. La verdad es que es un tremendo halago para mí”, haciendo referencia a la belleza que siempre caracterizó a la rosarina.