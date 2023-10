Qué le pasó a Anuel AA

Anuel AA internado.png

"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sale el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, es lo único que me importa. 'Rompecorazones' iba a salir en dos semanas, pero ya no. Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha. Sé que llevan esperándome. (Trabajé) para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo", detalló.

Anuel AA: ¿cuándo reaparecerá en público?

Sus fieles seguidores, quienes están pendientes del estado del cantante, cuentan los días para volver a verlo en los escenarios; sin embargo, aún no hay fecha estimada: "Hasta nuevo aviso", se puede leer en el post. "Iba a salir en dos semanas, pero ya no (...). Ahora, pues, toca esperar, agregó.

Hasta el momento, el cantante no ha vuelto a comentar sobre su avance; así mismo, no se ha vuelto a pronunciar.

¿Quién es la pareja de Anuel AA?

Tras terminar su relación con Yailin, el artista fue captado besando a una joven. Su nombre es Laury Saavedra, una ciudadana venezolana quien reside en Miami. No se sabe mucho de ella, pero el puertorriqueño, hace poco, la sorprendió lanzando rosas rojas desde un helicóptero mientras ellos yacían en un lujoso yate en el mar.