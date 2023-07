Qué le pasó al marido de Pampita en un canal de tevé

Es así que ni bien salieron del set televisivo al ver que los precandidatos continuaban discutiendo y cada vez en un tono más áspero, uno de los productores del ciclo sacó su teléfono celular y no dudó en grabar la situación.

“Forro, andá a discutir con tu mujer” le gritó el dirigente del FIT, y agregó envalentonado: “¿Te pensás que nosotros tenemos miedo? Vos tenés miedo de nosotros porque te vamos a cortar el chorro, vos sos un forro”, mientras García Moritán se le acercaba cada vez más, aunque con las manos detrás de su cintura.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felcancillercom%2Fstatus%2F1684507270460088321&partner=&hide_thread=false [POLÍTICA] Escándalo en los pasillos de TN entre García Moritán y Bodart: "Andá a discutir con tu mujer, boludo".



Pero eso no fue todo, porque Bodart seguía descontrolado y apeló a un golpe bajo por la popularidad de García Moritán al ser el marido de Pampita. “¿Sos macho, tenes huevos? Boludo, andá a discutir con tu mujer” le enrostró. Pero el empresario gastronómico le respondió: “Yo estoy tranquilo, gordito, mirá que miedo te tengo”.

Ante esta situación, Bodart siguió a los gritos: “Provocador de mierda, ¿así tratás a tus empleados? Vos vivís del trabajo esclavo, les pagas 70 lucas a tus empleados, chupa sangre, nunca vas a poder hacer lo que quieren ustedes. Te crees un patrón de estancia porque tenés guita”.

Pero una vez más Moritán le dejó en claro algo que había dicho durante el programa, mientras Bodart se alejaba: “Yo no vivo de la política como vos”.

"Es obvio que la historia de ellos significa mucho, y es una pareja que va a estar conectada por el resto de la vida por algo que yo voy a tener que acompañar y entender. La realidad es que yo le creo a Benjamín cuando dice 'yo quise decir algo y me salió otra cosa', porque lo conozco, porque sé qué clase de persona es", afirmó el político en una nota con Son Todos Iguales.

"Conozco lo que somos como familia, cómo nos queremos, cómo nos cuidamos, cómo nos respetamos. Él incluso hasta quiso hablar conmigo. Haya sido lo que haya sido te creo y te perdono. No pasa nada. A otra cosa", agregó.

Moritán también destacó cuál es lo único recuerdo que tiene de esa noche en la gala: "Tengo como recuerdo de esa noche solamente la sonrisa de Bautista. Bauti estaba feliz de que su padre estuviera ganando este premio. Estaba orgulloso, los ojos le brillaban, la sonrisa también. Las incomodidades se justifican con esa sonrisa".

En otra parte de la entrevista, remarcó, casi de forma posesiva, su vínculo con Pampita: "El amor que nos tenemos con Carolina no permite que nada ni nadie se meta jamás, así que no me preocupa para nada. Estamos en un gran momento".