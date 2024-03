Qué dijo Fabián Gianola tras ser sobreseido por la Justicia

Fabián Gianola fue sobreseído de las denuncias de abuso sexual y reapareció en televisión. Mano a mano con Carmen Barbieri, el actor rompió el silencio y dijo: “Lo que viví fue difícil, yo estuve siempre a disposición de la Justicia. Nunca me fui del país a pesar de las acusaciones. Me violaron mis garantías constitucionales ”.

"El derecho de la presunción de inocencia, que dice que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, conmigo no funcionó. Yo me quedé inmediatamente sin trabajo, fui linchado mediáticamente. Fui abusado y violado mediáticamente ”, apuntó el actor.

Además, Gianola explicó cómo afectó su salud mental las acusaciones. “Yo estuve con tratamiento psicológico, me derivaron a un psiquiátrico, estuve con medicación, antidepresivos. Todo era falso, hostigamiento, amenazas. Lloré mucho de rabia e impotencia”.

“A mí lo que me mataba era la impotencia de la injusticia. Cada noche cuando me iba a dormir y cada mañana al despertarme, yo soñaba con estar en un programa de televisión explicando todo esto que viví”, lamentó.

Además, se refirió a las consecuencias laborales que sufrió: “Yo fui declarado culpable desde el minuto cero. Y la Justicia no solo demostró la inocencia, demostró la extorsión. ¿Y cómo se resarce ahora? ¿Cómo se limpia la imagen y el honor de una persona?”.

Cuando Carmen Barbieri le preguntó cómo había iniciado todo, Gianola fue contundente. “La primera denunciante intentó extorsionarme un año y medio antes. Me denunció por abuso y a la semana volvió y agregó violación. Y fui sobreseído por una jueza mujer, que no es poco, que dijo que el hecho no ocurrió. No que no se pudo probar, sino que no ocurrió. Y que la causa no debería afectar el buen nombre y honor del señor Fabián Gianola”, apuntó.

Y concluyó: “Es una persona con antecedentes psiquiátricos y problemas de adicción que decía que iba a ir a la televisión a decir que teníamos una hija en común y que yo no me quería hacer cargo. Le mandé una carta a documento y se calló, pero un año y medio después me denuncia por abuso”.