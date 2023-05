Premios Gardel: por qué se enojó el cantante de Ke Personajes

“Ke Personajes”, grupo de Concepción del Uruguay, fue postulado a los Premios Gardel 2023 en la sección de “Mejor canción de cuarteto” con “Ya no vuelvas (versión cuarteto)” en colaboración con LuckRa y La Konga. No obstante, el líder de la agrupación, Emanuel ‘Ema’ Noir, explicó el motivo por el cual no asistirán.