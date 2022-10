Paris Hilton contó cómo fue abusada sexualmente en la juventud

Paris Hilton volvió a hablar de lo que sufrió cuando iba a la escuela y dio detalles de los abusos que padeció en un informe especial del diario The New York Times.

“Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, nos llevaron a mí y a otras nenas a esta habitación y nos hicieron exámenes médicos”, afirmó Hilton, en la nota publicada por el medio estadounidense.

Qué denunció Paris Hilton

La modelo aseguró que esos estudios “ni siquiera fueron con un médico” sino que estaban “un par de miembros del personal (del colegio) que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros”. La socialité estremeció con sus dichos: “No sé qué estaban haciendo, pero definitivamente no era un médico. Fue realmente aterrador y es algo que bloqueé durante muchos años”.

Hilton indicó que, luego de que por primera vez hablara del tema hace más de un año “está volviendo todo ahora”. “Mirando hacia atrás, como un adulto, eso definitivamente fue abuso sexual”, argumentó. La también influencer detalló que, durante el estudio fue “obligada a acostarse en una mesa acolchada”. “Lloré mientras me agarraban y grité ‘no’, pero simplemente dijeron, ‘callate, tranquilizate y dejá de pelear’”, recordó.

En la nota, a la vez, dejó claro que está hablando del tema en el presente para “poder sanar” los momentos dolorosos que sufrió y “ayudar a poner fin a este abuso”.

Cuando tenía 17 años, Rick y Kathy Hilton enviaron a Paris, su hija mayor, a la escuela Provo Canyon en Utah debido a su naturaleza rebelde. Estuvo allí durante 11 meses antes de ser traída de vuelta a casa. En 2020, lanzó el documental This Is Paris, en donde habló sobre esa experiencia traumática.

“Sabía que iba a ser peor que en cualquier otro lugar. Se suponía que era una escuela, pero las clases no eran el enfoque (que querían dar) en absoluto. Desde que me despertaba hasta que me acostaba, estaban todo el día gritándome en la cara, como una tortura continua”, remarcó en la el documental.

En abril de 2021, Hilton habló en una audiencia de una comisión del Senado en el Capitolio de Utah a favor del proyecto de ley que requeriría mayor vigilancia del Gobierno a los centros residenciales de tratamiento para jóvenes.

Leé también: Paris Hilton y el doloroso testimonio de los abusos que sufrió: “Todos los días me sentía violada”

Durante su testimonio, Hilton pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a los líderes del Congreso que tomen medidas. “Era solo una nena y me sentía violada todos los días. Hablar sobre algo tan personal fue y todavía es aterrador. Pero no puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay otros chicos viviendo el mismo abuso que yo”, declaró en ese momento.