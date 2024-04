Pablo Echarri habló sobre los dichos de Francella y criticó a Milei: "Estoy espantado, angustiado"

En este panorama, Érica Rivas, María Valenzuela, Julieta Zylberberg y Nancy Dupláa fueron algunas de las voces que se levantaron contra los dichos de Francella. Y ahora también se sumó la de Pablo Echarri, pareja de Nancy y productor de su nueva otra de teatro. “Muchos compañeros tuyos han levantado la voz sobre los recortes del gobierno. ¿Cómo estás vos? le preguntaron en Intrusos. “Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción”, expresó.

Durante el pre estreno de Exit, obra que él produce y protagonizan Dupláa, Fer Metili y Juan Pablo Geretto, Echarri fue consultado puntualmente por la opinión de Francella. “No me extraña la postura de Guillermo”, sentenció ante la pregunta del notero Alejandro Guatti. “Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar”, agregó.

“Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo”, continuó Pablo en la entrevista con el ciclo de América, y justificó su posición. “Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho”, expresó. “Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican.

Para finalizar, Echarri no quiso entrar en polémicas y resumió su posición política respecto a la de su colega. “Sabemos que pensamos muy, muy diferente. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad”, cerró en declaraciones que reprodujo Infobae.

Previamente a los dichos de Francella, Ricardo Darín había marcado distancia respecto a la gestión de Milei, al considerar las medidas sobre la cultura como “un delirio”. Su compañero en El secreto de sus ojos expresó: “Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio”.

En tanto, Mirtha Legrand había tratado de “desagradable” al gobierno actual luego de que el Presidente avalara, con un reposteo en X, un mensaje que invitaba a la conductora a comprar el cine Gaumont, un día después de que comentara en su programa La noche de Mirtha en una charla con el Puma Goity que le daba mucho dolor que se cerrara el INCAA y se atacara el arte.

“No corresponde, fue una opinión simplemente. No es para decir que compre el cine. Es ridículo”, comentó horas después Legrand en diálogo con el Canal de la Ciudad. “Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable”, dijo en el mismo sentido.