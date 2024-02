Nicki Nicole habló tras su escandalosa separación: "Una vez más"

El video fue capturado el domingo pasado luego del Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos donde se vio a Peso Pluma en un casino junto a una joven de la mano y muy cariñosos. A raíz de esto, las especulaciones no tardaron en llegar y quien le puso fin al misterio fue nada más ni nada menos que Nicki, quien rompió el silencio y confirmó su separación con el mexicano: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, aseguró la cantante dando por concluido el romance que habían oficializado en octubre del 2023.