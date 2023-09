Netflix estrenó la temporada final de una de sus series más exitosas

La serie Sex Education es lo opuesto a la solemnidad: hace reír y reflexionar abriendo planteos sobre la exploración sexual, las fantasías, las relaciones no binarias, el embarazo adolescente y hasta el abuso sexual.

En la tercera temporada, los alumnos de la escuela Moordale lidiaron con Hope Haddon, la directora joven, represiva y conservadora, que sacó la educación sexual de la institución, discriminó a la comunidad LGBTQ+ y maltrató al chico trans Cal Bowman (interpretado por Dua Saleh, de 28 años, una celebridad real del rap en Mineápolis). Pero los estudiantes no se callaron y Hope tuvo que renunciar.

Sex Education: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

“Sex Education 4″: los personajes que trajo el final de la serie para vencer más tabúes sexuales

En esta cuarta y final temporada (de ocho episodios), Otis Milburn y su mejor amigo Eric Effiong (Ncuti Gatwa, el personaje más querido de Sex Education) asistirán al instituto Cavendish Sixth Form College, un espacio progresista, con yoga, aulas sustentables y más sorpresas.

Allí estará Cal Bowman, trabajando sus anhelos como chico trans con disforia (incomodidad con su cuerpo biológico femenino). Además, se incorpora a la serie la pareja trans de Abbi (Anthony Lexa) y Roman (Felix Mufti), para graficar sus deseos y sueños, y abordar el problema de las cirugías de género en Inglaterra.

Otis intentará comenzar un nuevo consultorio sexual, pero se encontrará con que en Cavendich alguien ya desempeñaba ese rol: Sarah “Oh” Owen. “Yo fui pionero en hacer clínica sexual para mis compañeros. “Esta chica, ’Oh’, me copió ese rol”, dirá Otis.

Se iniciará una competencia entre Otis y Oh por captar a la mayor cantidad de estudiantes. ¿A quién elegirán? Además la serie también presentará a Aisha, el personaje no oyente de Alexandra James, para reflejar las preocupaciones de otro colectivo no siempre incluido en las temáticas sexuales.

Sex Education abarcará otros grandes temas: la violencia machista, el abuso sexual, el machismo tóxico, el duelo y hasta la maternidad en mujeres de más de cuarenta años. Una potente despedida para una serie que marcó hitos abriendo debates. Para ejercer la sexualidad sin miedos, tabúes ni represiones.

