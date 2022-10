Música: preocupa la salud de Ringo Starr

El artista Ringo Starr canceló un show que iba a brindar en el Four Winds Casino de Michigan (Estados Unidos) porque tenía una enfermedad en su voz que no especificó . Pero como esperó hasta último momento para tomar la determinación, provocó preocupación en sus fanáticos, que no podrán disfrutar, por el momento, de su música.

“Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló”, fue el comunicado que se hizo viral por Variety.

Actualmente es acompañado por reconocidos músicos que pasaron por distintas bandas de música. All Starr alinea a Steve Lukather de Toto; Colin Hay de Men at Work; Hamish Stuart, ex guitarrista de Paul McCartney y The Pretenders, entre otros; y Edgar Winter.

El exintegrante de The Beatles tenía pactado una serie de recitales en los próximos días junto a All Starr Band. Se suspendió el show del domingo 2 de octubre, pero no es la primera vez que sucede porque en junio habían pausado shows por el mismo motivo.

En 2020 brindó una entrevista en la que explicó la importancia de su salud. Contó que en 2020 solo salió seis veces: “Tuve que dejar pasar dos giras y debí cancelar recitales durante mayo y junio del 2021. Es un vivir el presente”.