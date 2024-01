Murió el hijo de una reconocida estrella estadounidense

En tanto, una vez que trascendió la noticia, el propio Ricky Harrison compartió este sábado una foto junto a su hijo en Instagram para recordarlo. Ahí se los ve a los dos en la mesa de un bar, sonrientes. “Siempre vas a estar en mi corazón. Te amo Adam”, le escribió su padre. El posteo se llenó de mensajes de aliento de parte de sus seguidores.

