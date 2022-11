Murió Aaron Carter: fue encontrado sin vida en su bañera

image.png

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte del músico hermano de Nick Carter, cantante de los Back Street Boys. Se espera que cuando se complete la autopsia y el informe del forense se conozcan los detalles de lo sucedido con el músico que saltó a la fama siendo solo un niño.

image.png

Hace algunas semanas sus seguidores se mostraron sorprendidos al verlo mal físicamente en una transmisión que Aaron Carter realizó en redes sociales.

Carter saltó a la fama como estrella infantil a finales de los 90 con éxitos como "I Want Candy" y "That's How I Beat Shaq". También era conocido por ser el hermano menor del miembro de Backstreet Boys, Nick Carter.

Sin embargo, a medida que Aaron creció, vivió una vida complicada rodeada de abuso de sustancias, problemas de pareja y problemas de salud mental.

Recientemente, en septiembre, el cantante de "Fool's Gold" reveló que se había registrado "voluntariamente" en un programa ambulatorio de un centro de rehabilitación para tratar de recuperar la custodia de su hijo de 11 meses, Prince.