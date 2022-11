Mundial Qatar 2022: la firme decisión que Dua Lipa que sorprendió a todos

La británica aclaró a sus seguidores que "no estará en a fiesta y que ni siquiera tuvo una negociación para hacerlo". Si bien cuenta que va a alentar desde su país, mencionó que recién "visitará Qatar cuando se cumplan todos los derechos humanos que prometió".

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió.

Si bien no se ha confirmado, Shakira, BTS, Black Eyed Peas y J Balvin fueron algunos de los artistas señalados que podrían ser parte de la inauguración del evento más importante del fútbol mundial. Además, en el caso de que la colombiana se haga presente en el escenario, lo haría por cuarta vez: Alemania (2006), Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Qatar.