More Rial vende a su perro a $200 mil pesos

More Rial volvió a ser noticia tras su paso mediático por los programas de TV, esta vez, por vender a su perro . Según explicó la joven de 24 años, no puede tener al animal porque su hijo Francesco, de cuatro años, "es bruto" con él.

"Y si sabés de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles pero no lo puedo tener porque Fran es bruto, es blue merle, es hermoso. Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz, y acá Fran es chiquito y no entiende", se puede leer en los mensajes que escribió Morena.

Cabe mencionar que la influencer tiene algunos antecedentes de maltrato animal. En marzo del corriente año, por ejemplo, denunciaron que Morena Rial abandonó a sus tres perros, dos Bull Dog francés y un salchicha, en la casa de una vecina cuando se fue de vacaciones.

Previamente, en 2018, una usuaria compartió en Instagram una foto del balcón de la joven, donde se podía ver a sus perros bajo los rayos del sol, sin resguardo alguno. Tras la acusación, ella salió a defenderse en la red.