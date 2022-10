Entre sus duras frases contra su esposa remarcó que “ es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

“Estoy harto de las mentiras, de los inventos. Wanda pide la separación hace un año y nunca lo hace. Siempre hay un chantaje, una amenaza, algo, y nunca nos separamos“, detalló en otro tramo del vivo.

En un monólogo de más de media hora, el futbolista respondió preguntas. “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, sostuvo ante las preguntas que le escribían.

¡ÚLTIMO MOMENTO! | Mauro Icardi habló en vivo en Instagram

"Nunca nos separamos con Wanda".

"Hay chantaje y una amenaza de parte de ella".



"Nunca nos separamos con Wanda".



"Hay chantaje y una amenaza de parte de ella".



Cc #ALaTarde

Su visita a la Argentina

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja. Y habló de su reciente visita a Buenos Aires:“Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, afirmó. Y negó haber estado en ¿Quién es la Máscara?, el show televisivo donde trabaja Wanda. “Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda”.

Su affaire con la China

“¿Asumís que fue por tu culpa?”, le preguntó uno de los seguidores. “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado, no voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó en referencia a su affaire con la China Suárez. Y continuó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, aseguró.

Por otra parte se refirió a L-Gante y señaló que es todo marketing y que “en estos momentos están grabando un videoclip en Santa Bárbara” del cuál no estaban de acuerdo ni él ni sus hijos porque no es música de su estilo.

El mensaje fulminante de uno de los hijos de Wanda Nara contra L-Gante

Desde hace unos días, Wanda Nara es protagonista de fuertes rumores de romance con L-Gante, con quien realizó una producción de fotos para su marca de indumentaria.

Sin embargo, en las últimas horas, la botinera dejó en claro que está soltera y el vínculo con el referente de la cumbia 420 es solo una buena amistad, que nació por motivos profesionales.