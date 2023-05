Mauricio Dayub presenta "El Equilibrista" en Paraná

Este último verano la obra se estrenó en Uruguay, donde en declaraciones a la prensa el actor señaló que "tanto en países como Tel Aviv o España, como otros en los cuales hemos presentado la obra, te diría que lo que sucede con el público luego de ver la obra es muy parecido en todas partes".

Quien ya la vio, podrá dar fe de la salida de Mauricio al término de cada presentación a saludar a su público, algo que considera indispensable y parte de la obra: "Yo me encuentro con ellos a la salida y lo que tengo como devolución del público, siempre son emociones fuertes y me las comparten. Ellos se festejan, y esto está muy bien porque el teatro siempre debe ser la celebración de la vida, además de la oportunidad para encontrarnos con nuestras emociones" (CNN Radio Argentina).

Más info sobre el espectáculo

El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio...

"Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía 'Frágil'. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía 'Frágil'. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué."

El-Equilibrista-1 dayub.jpg

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub

Dirección: César Brie

Director asistente: Paolo Sambrini

Diseño de vestuario y escenografía móvil: Gabriella Gerdelics

Diseño de fondo lumínico escenográfico: Graciela Galán

Diseño de iluminación: Ricardo Sica y equipo creativo EE

Música: Pablo Brie

Fotografía: Marcos López

Operador de luces y maquinaria: Pablo Gómez

Operador de sonido: Paolo Sambrini

Co-asistente: Franco Planel

Arreglos musicales: Matías Wilson

Realización de objetos móviles: Mariano Indij, Alfredo Godoy Wilson y Lucía Lossada

Asistente de fondo escenográfico: Mariela Solari

Realización de fondo escenográfico: Gabriela Kohatus

Realización de vestuario: Lidia Benitez – Elena Faranda

Pelucas: Roberto Mhor

Slack line: Federico Tiglio

Diseño gráfico: Pablo Bologna

Prensa y difusión: Carolina Alfonso

Producción ejecutiva: Micaela Labanca

Producción general: Mauricio Dayub

dayub 3.jpg

