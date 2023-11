Marina Calabró rechazó una oferta de Javier Milei para ser vocera presidencial

“No agarra entonces. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ya metimos dos diputados y una primera dama. Metimos a Marcela Pagano, a Martín Tetaz y a Fátima Florez. Entonces, podríamos meter también una nueva portavoz. Pero bueno, acá me están diciendo que no”, sentenció el conductor del ciclo radial.

La noticia del ofrecimiento fue dada a conocer -con ciertas reservas- por Eduardo Feinmann y luego confirmada por Ángel de Brito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1726963405515554998?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1726963405515554998%7Ctwgr%5Ea0aed62d9391a97897843ad1b4e75137efdc9033%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fmarina-calabro-rechazo-una-oferta-de-javier-milei-para-ser-vocera-presidencial-nid21112023%2F&partner=&hide_thread=false Marina Calabro rechazo la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei



Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta pic.twitter.com/n0jebZIqTM — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 21, 2023

Sin nombrar a Calabró, Feinmann develó esta mañana en “Alguien tiene que decirlo”: “Una mujer muy conocida recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ‘Dejame pensarlo’. Habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?.

Más tarde, el conductor de Los Ángeles de La Mañana (LAM) y compañero televisivo de Calabró afirmó que la periodista había descartado la oferta. “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer -por el lunes-, se reunió post LAM para agradecer y rechazar la propuesta”, escribió en X.