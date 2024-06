Marina Calabró dejó su columna en el programa radial que compartía con Rolando Barbano

“ La columna de Marina no existe más, se va a fin de mes de Radio Mitre. Termina su participación en el programa. El 19 de marzo ya lo había hablado con Jorge Lanata . ¿Cuál es el motivo de la renuncia? Es la reducción de su columna”, sostuvo el conductor de #ÁngelResponde (Bondi Live).

Al respecto, precisó: “Recuerden que el programa de Lanata hasta las dos de la tarde, y la última hora, prácticamente, era de Marina. (...) Estaba muy bien auspiciado ese segmento, tenía muy buen rating, (...) pero cuando la radio le dice a Jorge que su salud no le permite hacer cuatro horas de programa, pasa a durar tres horas. Ahí Marina pasó de tener una hora a tener 15 minutos con suerte y compartidos con otros columnistas”.

Tras remarcar que Calabró tenía un “muy buen sueldo”, De Brito explicó: “El motivo es que Marina se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su espacio, que era casi un microprograma, y no estar 5 minutos. Así que Marina Calabró fue”. “En el transcurso de esta semana, recibió muchas propuestas, de radio, tele y streaming, pero no se va por eso, se va solamente porque se siente decepcionada con ese poco lugar”, reafirmó el periodista.

A modo de cierre y para terminar con las especulaciones, Ángel aclaró: “Nada tiene que ver lo de Barbano, de hecho el 19 de marzo estaban en auge y todo bien. Ahora están separados”.

Marina Calabró pidió perdón por la dedicatoria romántica que le hizo a Rolando Barbano: “Es lo que me salió”

Marina Calabró estuvo en boca de todos luego de la romántica dedicatoria que le hizo a Rolando Barbano durante los Premios Martín Fierro de Radio. Tras ganar la estatuilla a mejor columnista de espectáculos por su trabajo en Lanata sin filtro (Mitre), la periodista subió al escenario y, tras agradecerle a sus familiares, concluyó: “Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor... Sí, a vos, Rolando, a vos. ¡Gracias a todos!”.

El hecho generó todo tipo de repercusiones mediáticas al punto que Marina salió a pedir disculpas. “Nunca pensé que se iba a armar tanto quilombo por decir ‘mi amor’. Es como que cometí un pecado mortal, se armó un quilombo...”, comentó Calabró al aire de El Observador (FM 107.9).

Lamentando todo lo que había pasado, sumó: “Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas. Pero es lo que me salió, qué se yo....”. “También me genera una contradicción pedir disculpas por lo que me brotó genuinamente. Es raro... Pero, bueno, parece que uno puede decir cualquier cosa, menos ‘a mi amor’”, disparó Marina. Y, con ironía, concluyó: “Les digo que se abstengan de decirlo porque se le puede venir un tacho en la cabeza”.

Fuente: TN