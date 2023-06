María Becerra lanzó el videoclip del tema Corazón Vacío 

“ Terminé desafiando el destino. O el destino me desafió a mí y yo pude llegar a donde siempre creí que iba a llegar”, afirmó la artista hace unas semanas analizando el mejor momento de su fulgurante carrera. Allí miró el espejo retrovisor de su vida y planteó la duda existencial con una inocencia que sorprendió al escucharla. No parece propio de la artista que se muestra avasallante en la era de las plataformas y las reproducciones, ubicada siempre a tope de los rankings y consolidada a nivel mundial en la industria de la música. Y que tiene solo 23 años.

Hoy María es La Nena de Argentina, una número uno en el mundo y cuando se la escucha hablar parece que ni ella es consciente de todo lo que logró. Como si estuviera relatando una película ajena cuando en realidad es ella la protagonista de su propia historia, de presente auspicioso y futuro sin límites.

En las últimas horas, con su reciente lanzamiento demostró que está dispuesta a ir por más y desplegó todo su talento en la actuación algo que no se había visto de ella, hasta ahora. La artista presentó su nueva canción “Corazón vacío”, en donde por primera vez se la puede ver a María actuando tras aquellos viejos videos que grababa en sus comienzos: en esta oportunidad se pone en la piel de una madre. El videoclip ya superó el millón y medio de reproducciones y es número 2 en tendencias de Argentina.

Hace unos días, Becerra venía adelantando el lanzamiento de su nuevo tema en donde se podía ver la propuesta del videoclip estilo película. Mientras de fondo suena su voz, María se convirtió en la protagonista indiscutida de la canción ya que actúa todo el tiempo. Primero se la puede ver dando a luz, luego comparte su vida maternal con el bebé y se la puede ver angustiada por la situación.

En sí tanto lo que se ve en imágenes como la letra habla de un desamor y la pérdida de confianza, según publicó Teleshow. ”Qué decepción creer que tu amor era mío”, dice una de las estrofas del tema. Y en el estribillo se repite la frase: “Me dejaste el corazón vacío, a ella le das calor y yo muero de frío”. Un dato de color, es que María no estaba segura de publicar esta canción. Fue el pasado febrero cuando mostró un adelanto y escribió: “¿Qué dicen? No sé si sacarla o no”, le preguntó a sus fanáticos quienes automáticamente volvieron viral el fragmento y hasta realizaron un challenge con esa melodía.

“Quedé loca con los videos de TikTok que suben y los comentarios y la cosas en YouTube... me mandaron miles de mensajes por esa canción, colegas artistas también, mandándome mensajes que les encantó”, sostuvo la artista en su momento y agregó: “Realmente no tenemos pensado sacarla ahora, saqué un álbum hace dos días. Pero sarpado, de repente ¿quién te dice?”, cerró sobre el tema que presentó de manera oficial hace unas horas y que ya es un éxito.