Marcelo Corazza irá a una cárcel federal: "No tengo nada que ver con esto"

“No tengo nada que ver con esto, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando. Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que me puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios”, dijo Corazza en su indagatoria.

No obstante, luego de ello, se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía. Según publicó NA, el ganador de Gran Hermano 2001 está imputado junto a los otros tres por abuso sexual y corrupción de menores por hechos que se remontan a 1999 y que siguieron hasta la actualidad.

Según fuentes del caso son 11 las víctimas identificadas y la causa se inició con la declaración de dos menores en octubre pasado.