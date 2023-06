Luto en Hollywood: murió un conocido actor en un choque

Treat Williams nació el 1 de diciembre de 1951 en Rowayton, Connecticut. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas en la industria del cine, la televisión y el teatro, Williams ha dejado su marca con su talento versátil y su presencia carismática en pantalla.

Williams comenzó su carrera en el teatro, donde ganó reconocimiento por su interpretación en el musical "Hair" en Broadway. Su debut en el cine llegó en 1975 con la película "Ladrón que roba a ladrón", y desde entonces ha participado en numerosas producciones cinematográficas. Algunas de las películas más destacadas en las que ha participado incluyen "Hair", "Prince of the City", "Once Upon a Time in America" y "Dead Heat", entre otras.

Además de su trabajo en el cine, Williams ha tenido una destacada trayectoria en la televisión. Interpretó papeles memorables en series como "Everwood", donde interpretó al Dr. Andrew Brown durante varias temporadas, y "Chicago Fire", donde interpretó al capitán Benny Severide. También ha participado en otras populares series de televisión, como "White Collar" y "Blue Bloods".

La versatilidad de Williams se reflejaba en su capacidad para asumir roles tanto dramáticos como cómicos, lo que le ha valido el reconocimiento de críticos y audiencias por igual. Su carisma en pantalla, su habilidad para transmitir emociones y su entrega en cada papel le han valido el respeto de la industria del entretenimiento.

Fuera de su carrera actoral, Williams es conocido por su activismo y su participación en organizaciones benéficas. Ha apoyado causas relacionadas con los derechos humanos, el medio ambiente y la educación.