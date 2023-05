Luciano Castro y Flor Vigna estarían separados

Cabe recordar que, después de que Natalie Pérez decidiera no continuar haciendo El Divorcio a pesar de la exitosa temporada de verano que tuvieron en Mar del Plata, Vigna se sumó al elenco de la obra junto a Pablo Rago, Carla Conte y Castro, para desembarcar en el Multiteatro de la calle Corrientes el 22 de marzo. Sin embargo, apenas dos meses más tarde, Flor anunció que se bajaba del espectáculo para continuar con sus proyectos musicales.

“No convivieron nunca por propia decisión, Flor tiene una casa donde se montó también su estudio de grabación. Y ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música. Pero lo que me dicen desde el entorno es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban... Evidentemente, hay problemas”, continuo Duré.

Luego, Pallares agregó que, desde la producción del espectáculo, habían definido a Vigna como “intensa” a la hora de trabajar y que habían manifestado cierto “alivio” al enterarse de que no continuaría en ella. Flor se despedirá de la obra el 28 de mayo y luego su lugar será ocupado por la actriz Mica Riera, quien en las últimas semana logró gran notoriedad por haber interpretado a Fabiana Cantilo en El amor después del amor, la serie biográfica de Netflix sobre la vida de Fito Páez.

“Me cuesta un montón porque ahí tengo un protagónico que siempre deseé... Siempre quise algo así, algo en lo que pudiera hacer reír y poner lo mejor de mí... Encima, me tocó con el mejor elenco, los quiero un montón. Pero tengo que ser valiente y jugármela por la música. En la música me están empezando a pasar muchas cosas lindas, que deseo desde hace mucho tiempo. Y eso también es gracias a ustedes, así que: ¡Gracias!”, había dicho Vigna en sus redes sociales a la hora de confirmar que se bajaba de la comedia que dirige Nelson Valente.

Según informó Teleshow, lo que se especula es que Luciano y Flor habrían decidido no blanquear la ruptura hasta tanto terminen de estar ligados laboralmente. Sin embargo, según explicó Duré, existiría la posibilidad de que la pareja se reconcilie más adelante. “La misma gente que me confirma la separación, me dice que no está dicha la última palabra. Quizá, no trabajando juntos, puedan recomponer la relación. Les queda una semana más y después se verá”, concluyó la periodista.