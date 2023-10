Lionel Messi viajó a Rosario en un vuelo privado para festejar el Día de la Madre

El capital de la Albiceleste no mostró rastros de dolor en la cara posterior del muslo derecho, que en el último tiempo lo obligó a perderse varios partidos, con el Inter Miami y también con el equipo de Lionel Scaloni. Por ese motivo, aún no está definido si el crack argentino sumará minutos ante Perú como en el triunfo ante Paraguay o puede llegar a ser parte del once titular. Todo dependerá del entrenamiento de este lunes.