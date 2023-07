Las románticas vacaciones de María Becerra y J Rei en Grecia

Hace unos meses, la cantante argentina expresó lo enamorada que está de su novio y lo importante que es él para su vida. “Con Rei nos vemos poco pero hay mucha confianza y yo creo que eso es lo primordial. Él toca en boliches todos los fines de semana y es un ambiente complicado, de repente está en el camarín preparándose y todas las chicas que están en el VIP quieren ir a su camarín o lo invaden. Yo sé cómo es el ambiente y sin embargo duermo tranquila, porque sé cómo es él“, sostuvo y agregó: “Él es una pareja de diez, y lo digo con toda la seguridad del mundo, no es de esas típicas parejas que quizás compiten con vos, ¿viste? O no se alegran por tus logros. Él realmente comparte mi felicidad, se pone feliz por mí. No es nada competitivo, es una relación muy sana”.