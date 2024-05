Las nuevas fotos de Martín Insaurralde y Sofía Clerici

El ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici fueron protagonistas del mayor escándalo de la política y la farándula en 2023.

Clerici había publicado fotos junto a Insaurralde en un yate de Marbella y ambos quedaron en el ojo de la tormenta. El ex intendente de Lomas de Zamora renunció a su cargo en el Gobierno de Axel Kicillof y la Justicia tomó cartas en el asunto.

Además, otra famosa que se vio implicada en el caso fue la ex del político Jésica Cirio, quien expresó en su momento: "Cuando me enteré lo que pasaba, me descompuse".

image.png

La ex conductora de La Peña de Morfi reveló que no tiene relación con Insaurralde, con el que convivió durante diez años y tuvo a su hija Chloé.

Ahora, luego de siete meses del culebrón aparecieron nuevas imágenes del político y la mediática en las redes sociales.

image.png

Clerici subió a su cuenta de Instagram una foto paseando con Insaurralde: "Rutaaa del amor", escribió.

Por otra parte, en otra imagen acompañada junto a un corazón blanco se lo ve al ex jefe comunal acostado en un sillón y de fondo hay una parrilla.

Clerici borró las fotos de su Instagram, pero se viralizaron rápidamente y los portales se hicieron eco de la situación.

Los rumores de que ambos siguen juntos a pesar del "Yategate" aparecen otra vez y el misterio se siente en el mundo de la política y el espectáculo.