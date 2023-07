Lali Espósito habló sobre su ansiedad y cómo la afecto

La actriz y cantante, que estuvo instalada en España filmando una serie para el exterior, y también encabezó una gira internacional con la que recorrió el mundo con su música, dio una entrevista en el podcast No lo hagas fácil y allí se refirió a lo que transitó en el último tiempo. “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto” , le dijo a Juanpa Zurita.

"No es fácil"

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, relató la intérprete de “Soy” y “Disciplina”, entre otros éxitos, sobre el episodio que atravesó recientemente.

Por su parte, la actriz aseguró que “no es fácil” y que debió “aprender” a decir que no y a reconocer cuando no puede afrontar determinada situación. “Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”, reflexionó Lali Espósito en la profunda charla que compartió con el youtuber mexicano.

“Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come: está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’”, continuó la multipremiada artista sobre el episodio que la puso en alerta y la obligó a frenar y replantearse cuestiones.

En tanto, Lali destacó la importancia de “haberlo podido notar a tiempo -tarde a o temprano, cada uno se da cuenta de las cosas cuando va pudiendo”, resaltó al respecto- y de la decisión que tomó al prestarle atención a la salud mental. “Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo. Mirá vos qué loco”, consideró.

Según publicó 9 Digital, la ex Casi Ángeles continuó:“Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mi voz banca. Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final”, e hizo énfasis en la importancia de poder pedir asistencia a tiempo. “Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”, concluyó Lali Espósito.