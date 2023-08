La China Suárez reveló el grave estado de salud que atravesó su hija

“Fue muy fuerte, uno de los peores momentos de mi vida, no lo sabe casi nadie” , expresó la actriz al recordar la situación que transitó junto al galán chileno, que en ese momento era su pareja. En su relato, se refirió a una fuerte infección urinaria que podría haber causado una operación , e incluso, un trasplante de riñón .

“Nació y a los tres meses le agarró fiebre. Yo no soy hipocondríaca, ni nada, pero cuando veo a un hijo caído me preocupo mucho”, empezó a contar la artista en sus redes sociales. “Lo llamé al pediatra y le dije ‘la llevo a Magnolia ya a la guardia porque está mal’. Y él me dijo ‘llevala’”, continuó.

Fue allí que les indicaron que por la fiebre alta la bebé tenía que quedar en observación. “Me pareció bien, hasta ahí estaba todo bien”, acotó. “En la clínica viene una de las enfermeras, después de hacerle estudios de sangre, y me dice ‘hay una opción de que sea meningitis’”, explicó.

Luego, la China empezó a buscar en internet el diagnóstico que había recibido en ese momento. “Casi me muero, empecé a llorar”, lanzó conmovida. “Estuvo internada una semana, no se enteró nadie. A la semana nos dijeron que era una infección urinaria, gracias a Dios”, contó la expareja de Benjamín Vicuña.

“Le hicieron una punción lumbar”, detalló sobre la situación que atravesó la pequeña luego de visitar al “mejor nefrólogo”. En cuanto a las indicaciones de este médico, la actriz relató: “Él me dijo ‘nació con la tapita que filtra el pis de la vejiga a los riñones fallada, vencida. Va a necesitar que al año le hagamos una operación, porque si no va a necesitar un trasplante de riñón’”.

Tras recibir esa noticia, Magnolia tuvo que tomar antibióticos durante un año para no tener infección urinaria. Sobre aquel momento, la China recordó la actitud que tomó en ese momento: “Lo miré a Benjamín y a mi mamá, y les dije ‘Magnolia se va a recuperar. Se va a curar’. Y ellos me dijeron ‘vos y tu optimismo siempre’. Y yo ‘se va a recuperar, se va a recuperar, se va a recuperar’”.

“Al año le hicimos los estudios y se le había curado. Era reflujo vesicoureteral”, explicó la ex Casi Ángeles. “Es una cuestión de fe, y de médicos obviamente, porque no sé que haríamos sin ellos”, sumó conmovida.

Magnolia sorprendió a Benjamín Vicuña cuando le preguntó por Blanca

La pequeña de cinco años pregunta mucho por su hermanastra. De hecho, en una entrevista televisiva que dio en Chile hace poco tiempo, el actor contó que Magnolia le consultó: “Papá, ¿o no que Blanca es parecida a mí?”. Ahora, en diálogo con Catalina Dlugi al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez), el chileno habló sobre cómo hace para manejar esas situaciones y sobre su rol como padre.

“Apareció Magnolia y de la nada preguntó esto. Y pasa que por supuesto que como persona adulta entiendo que no hay persona reemplazable, ni mucho menos yo le voy a generar una presión a mi hija, pero sí hay una curiosidad en todos mis hijos y le pasa a Magnolia que me pregunta mucho por Blanca”, explicó.

Sobre las preguntas que le hace la nena, Vicuña enumeró: “¿Qué le pasó?, ¿dónde está? y ¿por qué? Y una y otra vez... Yo he tratado con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”, publicó TN.