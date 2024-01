La reacción de Nati Jota tras la confirmación del romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

En lo que refiere a Occhiato y Peña pasó algo similar. Sus caminos transitaron por senderos diferentes, hasta que coincidieron en Nadie dice nada, el ciclo de streaming en Luzu junto a Nati Jota y Nacho Elizalde. Allí, las versiones de romance se intensificaron, al punto que el hashtag “Occhiamin” ganó lugar entre las tendencias cotidianas.

En este panorama, Nati Jota también fue una participante activa del culebrón. A los rumores de una supuesta relación amorosa con Occhiato, potenciado por el viaje a la cobertura del Mundial de Qatar, le siguió su sorpresiva desvinculación de la señal y el paso a Olga, la competencia, lo que dio a pensar que entre ellos las cosas no habían terminado bien.

Con el blanqueo de Nico y Flor, las miradas en las redes sociales apuntaron a Nati, en forma de comentarios alusivos y memes en tono de burla. En este contexto, la periodista dejó un mensaje en X (antes conocida como Twitter). “Mis feliciteishons a Nico y Flor”, comenzó diciendo la actual conductora de Sería increíble. Y se refirió a la ola de mensajes virtuales: “Ligué un tt (trending topic) súper de rebote porque creo que todos sabían que lo que hacíamos al aire era show y chiste”, explicó.

Mis feliciteishons a nico y flor, ligué un tt super de rebote xq creo q todos sabían q lo q hacíamos al aire era show y chiste!!es uno d los tts más inofensivos q tuve así que tampoco me quejo. Besos y abrazos a todo luzu q los quiero!! Y bauticemos al 2/1/24 como el Occhiaminazo — NATI JOTA (@natijota) January 2, 2024

“Es uno d los tts más inofensivos que tuve así que tampoco me quejo”, continuó la rubia, acostumbrada a ser tema de conversación en el mundo virtual. Y le dejó un mensaje a sus excompañeros. “¡Besos y abrazos a todo Luzu que los quiero! Y bauticemos al 2/1/24 como el Occhiaminazo”.

El Occhiaminazo al que hace referencia Nati sucedió durante la mañana del martes, cuando Nico y Flor dejaron de dar vueltas y le pusieron título a su relación. Ya durante el fin de año habían amagado, ya que ella pasó las fiestas con la familia de él en Pinamar. Se los vio juntos en un supermercado, subieron fotos de la intimidad de la cena en las redes sociales y hasta se permitieron bromear al respecto.

Cómo confirmaron su relación Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Así estaban las cosas hasta que en la mañana del 2 de enero terminaron los rumores y blanquearon al aire su romance. Todo ocurrió al aire de Nadie dice Nada en Luzu TV, que estrenaba su programación de verano precisamente en Pinamar. En un momento del programa, Occhiato se corrió de la rutina y fue directo al asunto: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...”. “Que somos boludos”, la interrumpió Flor Jazmín, abanicándose para evitar el calor, y los calores, por lo que vendría.

Luego de un segundo de silencio, dijo lo que todos querían escuchar. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló con la voz entrecortada. Y ya no hubo más palabras. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

Fuente: Teleshow