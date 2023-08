La reacción de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara confirmara su enfermedad

“Me voy a morir y no me lo dicen”, pensó Wanda Nara y se lo transmitió a su marido, Mauro Icardi , al ver la reacción de los profesionales que la atendían mientras se hacía estudios exhaustivos luego de que unos análisis de rutina arrojaran valores preocupantes que la llevaron a visitar a un centro especializado. “En el primer momento entraban las enfermeras llorando y me abrazaban” , le contó la empresaria a Ángel de Brito cuando le confirmó que está enferma y que comenzó un tratamiento en Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre.

Por un lado, para realizarse controles con su médico a cargo de su salud, y por el otro, para visitar a su hijo mayor, Valentino, quien se quedó a vivir en Buenos Aires ya que está jugando en las Inferiores de River. Los otro cuatro -Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella-, en tanto, viajaron a Turquía con ella y retomarán sus estudios y actividades en dicho país.

“Entré en pánico por no saber lo me estaba pasando. Por los chicos... se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida”, dijo sobre los días que vivió de incertidumbre mientras esperaba los resultados finales. Y agregó: “Mauro quería dejar la carrera, Zaira volvió de sus vacaciones, mi mamá (estaba) tirada por el piso. Sentí que se caía todo y me hice fuerte. Y que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”.

Luego de que se hicieran públicas sus declaraciones a través de Ángel de Brito, Wanda Nara no volvió a expresarse al respecto. “Estoy bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente”, le había dicho al respecto al periodista.

Quien sí eligió manifestarse públicamente fue su marido, quien hasta el momento no había hecho referencia a la salud de su mujer. El futbolista posteó una foto de Wanda Nara en el recibimiento de los fanáticos del club Galatasaray en la que está haciendo la forma de un corazón con sus manos y sonríe mientras disfruta del presente de su marido.

“Mi amor eterno”, escribió Mauro Icardi en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene casi 11 millones de seguidores- junto al mismo emoji que su esposa graficó en la imagen. Además, mencionó la cuenta oficial de ella y agregó un corazón más grande color rosa.