La novia de Insaurralde hizo otra explosiva declaración

Este lunes por la noche, vía Twitter e Instagram, la modelo realizó un posteo con la siguiente leyenda: “No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”.

El mensaje se suma a los que viene realizando desde que el caso cobró altísima trascendencia en la agenda pública. Fue ella la que subió las fotos y videos de la polémica junto a Insaurralde. Y si bien los eliminó rápidamente, las imágenes se viralizaron.

La modelo blanqueó su relación con el político y si bien la mayor parte de las críticas se centraron en Insaurralde por su función pública, Clérici también fue blanco de cuestionamientos.

Ante la exposición y las repercusiones, tomó algunas medidas. La primera decisión fue bajar muchas de las imágenes que ella misma había compartido a sus historias de Instagram. Luego intentó explicar que el yate en el que se encontraban era propiedad de un amigo de la hermana -que vive en Marbella-, y que los objetos de marcas de lujo que ostentó en las imágenes fueron simples compras personales.

En las últimas horas, su perfil en Instagram dejó de ser público. No obstante, este lunes hizo otro posteo refiriéndose al caso: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas”.