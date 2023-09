La Mona Jiménez reveló padecer un grave cuadro de salud

Acto seguido, La Mona explicó los motivos de su internación en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba, el miércoles 23 de agosto, para la colocación de un stent para "mejorar el flujo sanguíneo". Según sus médicos: "Me fui a caminar porque me había operado del bazo, cuando volví Juana me vio la boca algo doblada y me dijo que fuéramos al (Instituo Modelo) Cardiológico a hacernos unos estudios".

El músico agregó que él quiso ir a la tarde pero su mujer insistió y que luego de que le hicieron los primeros estudios los médicos le dijeron: "A cirugía en 45 minutos, esto es grave".

Después de esta aclaración, el cuartetero agradeció a sus fans, las cadenas de oraciones durante su internación, a la familia y a Juana por haber estado acompañándolo en un momento complicado para su salud.