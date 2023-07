La Joaqui estrenó un tema con Mau y Ricky

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, anunció a principios de junio La Joaqui, a través de su cuenta de Instagram.

Sin dar mayores precisiones al respecto, la cantante de RKT se tomó unos días para retomar su actividad virtual. Cuando volvió, lo hizo mostrando su nuevo look y con una denuncia pública. “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”, expresó la artista.

Ahora regresó a la música: realizó una colaboración con Mau y Ricky, con quienes lanzó “EX”, tema del álbum Desgenerados Mixtape, que los hijos de Ricardo Montaner también estrenaron en las últimas horas.

“Estamos locos porque lo vean”, había anunciado el dúo pop sobre el tema que lanzaron el jueves por la noche y cuyo videoclip filmaron en Buenos Aires a principios de junio, fecha en la que La Joaqui había anunciado su retiro de los escenarios.

“Dame un beso pa’ olvidarme de mi ex, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex. Porque algo tiene tu boquita, que su recuerdo me lo quita”, se escucha en el estribillo de la canción, según publicó Teleshow, en la que también dice: “Lo que no vio mi ex, sé que tú lo ves”; y “No creía en el amor, pero ahora creo otra vez”.

En tanto, Ricky Montaner se refirió al nuevo álbum a través de sus Historias de Instagram. “Son canciones muy especiales para nosotros, que hicimos con gente que admiramos demasiado. Gente y colaboraciones con la que hemos soñado toda la vida y gracias a Dios están aquí”, señaló el esposo de la actriz argentina Stefi Roitman.

“Una serie de canciones que tenemos guardadas hace rato y sin dudas son parte de la historia creativa de Mau y Ricky y un punto que nos lleva a lo próximo también”, agregó el músico sobre el disco en el que también hay colaboraciones con Khea, CNCO, entre otros.