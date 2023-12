L-Gante reveló quién es su "amor plantónico"

Cómo fueron los días de L-Gante en la cárcel

L-Gante habló de cómo pasó sus días en la cárcel y contó que no lloró nunca estando adentro, porque se sentía muy contenido por todos los presos del penal, que le tenían mucho respeto. “Yo soy un pibe de barrio, soy como ellos, que problema iban a tener”, dijo el cantante y aseguró que el día que se largó a llorar fue cuando salió al ver tanto cariño de la gente.

También habló de Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica y dijo que a pesar de que ya no están juntos tienen una buena relación. “Yo la voy a defender siempre, porque es la madre de mi hija”, sostuvo ante la pregunta de cómo se llevan. L-Gante recordó en ese momento el cuidado que le pedía que tuviera con su niña, para que no la llevara tanto a la cárcel. “Yo no quería que ella me viera así”.

L-Gante reveló quién es su amor platónico

Al finalizar la nota, luego de hacer un repaso por lo sucedido en el programa PH de Andy Kusnetzoff, remarcó que su enojo fue con el conductor y con la periodista Pía Shaw, “¿No estabas enojado conmigo?, ¡pero me metiste a mí también!”, le reclamó Karina y él respondió que era para nivelar la situación y cuando se despedía le entregó un vino de su autoría, como regalo a la conductora de A la Tarde y le expresó: “Para vos, que sos mi amor platónico”.

L-Gante opinó sobre la carreta de Wanda Nara

Al ser consultado por su relación con Wanda, dijo que ahora ya no se ven mucho y aunque no negó que tuvieron una relación, dijo que hoy no hay nada. “No estoy enamorado de nadie ahora“, expresó.

Mientras Elián hablaba de su relación con la empresaria, los panelistas aprovecharon para preguntarle por el primer tema musical de la empresaria, Bad Bitch, a lo que él respondió: “Está bien, por ser el primer tema, la felicito”, expresó.

Inmediatamente uno de los panelistas le dijo, “pero ustedes no tienen ningún tema juntos, porque yo tengo entendido que hay cuatro que se van a presentar y ahí L-Gante tiró la bomba y adelantó que hay unos cuatro temas que él le produjo, “pero yo no participo”, agregó.

Fuente: 9 Digital