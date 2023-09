L-Gante: ¿puede volver a la cárcel?

Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes, explicó: “La Cámara considera que el revalúo de la prueba que hizo el juez de grado no corresponde para nada. La medida de coerción de la manera en la que está dictada no corresponde y la revoca, motivo por el cual tiene que actuar en consecuencia ”.

Sobre este punto, el letrado indicó: “Nosotros consideramos desde el particular damnificado que tiene que inmediatamente proceder a la detención de Valenzuela, porque estaba en prisión preventiva”.

Sin embargo, aclaró que la detención del músico, a 20 días de ser liberado, podría dilatarse: “Acá va a haber una guerra de criterios, porque lo más importante es entender si la resolución es suspensiva o devolutiva. Si es devolutiva, inmediatamente tienen que salir a detenerlo, si es suspensiva hay que esperar la vía recursiva que seguramente el doctor Storto (abogado de L-Gante) va a ejercer hasta Casación”.

“Si la Cámara dice ‘revocar el auto cuanto fuera impugnado’ es el fallo común de la Cámara de Apelaciones, pero la Cámara no puso eso, según publicó TN. La Cámara dijo ‘revocar y actuar en consecuencia’. Lo que está diciendo es ‘¿Viste que estaba en libertad?, bueno, sacale la libertad’. La Cámara no está pidiendo que espere. El criterio del particular damnificado es que vuelva a estar detenido en prisión preventiva”, cerró Becerra.