L-Gante contó detalles inéditos de su paso por la cárcel

Acompañado de su abogado Diego Storto, el cantante de cumbia 420 habló en Poco Correctos (El Trece) y expresó cómo está viviendo este momento. “ Estoy re tranquilo y mis días son re tranquilos, ahora encerrado en casa para hacer las cosas bien y que no falle nada porque también estos (por el entorno) me comieron la cabeza con todo lo que tenía que poner y estamos cumpliendo ”, expresó el artista.

Consultado por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis sobre como transitó sus días en prisión, L-Gante señaló: “Con paciencia y dije ‘bueno aprovecharé para hacer otra cosa’. No sé qué estaban haciendo afuera, pero lo que sí puedo decir que empecé a recibir buenas noticias con Diego (Storto)”.

“¿Cuál fue la estrategia que aplicaron justamente en el caso de L-Gante?”, quiso saber la periodista María Belén Ludueña. “Fue trabajar, siempre que me preguntan digo lo mismo, creo que se lo dije a ustedes y no es casualidad que hayamos elegido este programa para venir a hablar, hay otros periodistas que hacían leña del árbol caído y no estuvo bueno. Cuando me convocaron para tomar el expediente lo leí, no voy a hablar mal de los otros colegas-refiriéndose a los abogados que defendían a L-Gante anteriormente- pero había mucho para hacer. Tomé la causa con una prisión preventiva confirmada, eso significa que el juez de grado había evaluado en 60 días las circunstancias que habían terminado procesar con prisión preventiva a Elián, así todo yo entendía que había mucha gente que no había declarado y había evidencias que no se habían presentado, si bien paralelamente apuntamos a casación también apuntamos ahí”, respondió el letrado.

L-Gante rescató lo mejor de su tiempo en la cárcel y reveló qué cosa todavía no le devolvieron. “Desde que caí preso hasta ahora no lloré, tenía mucha tiempo para hacer música” expresó aunque manifestó que hasta el momento no recuperó su teléfono celular que continua “secuestrado”.

Según publicó Teleshow, en otro momento de la entrevista, Elian Ángel Valenzuela reflexionó sobre qué lo llevó a esta situación de estar detenido.“¿Te pidieron plata?”, le preguntaron. “Se rumoreaba y se piensan que soy un jeque árabe. Creo que se exageró con mi causa, el nombre tracciona y en los medios había salido que yo tenía una Ferrari. Tengo que modificar y no me va a gustar hacerlo de estar cerca de la gente, me brindo y me acerco a todos, pero te puedo llegar a pasar que cuando abrazas a alguien en el tumulto de gente te pueden apuñalar”, reveló.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y Tamara Báez

¿Tuviste miedo en algún momento, vino la clásica apretada del principio, para marcar territorio, qué onda, cómo es eso?”, le preguntó el Chino Leunis. “Primero que ni bien llegué ya los policías decían que me iban a mandar así como que nadie iba a saber, vos no digas nada, no hables nada”, contó el cantante. “Pero ni bien hice un paso, ya gritaban todos ‘eh L-Gante, mirá que ya sabemos que estás acá’. Uy, digo, y no, pensaba, con quién me pondrán”.

“¿Pero miedo tuviste en algún momento? Estás en tu casa, te esposan, te vamos a llevar a la DDI de Quilmes”, insistió el conductor. “Estuve bastante entrenado en esto, no de pelear, de lucha cuerpo a cuerpo, sino de que me metía en las peores villas, hasta de países que ni conozco, y que también corro riesgos de que no me conozcan a mí”, se sinceró. “Entonces acá, que estoy en mi país y todos me conocen, por ese lado no. Capaz que está mal, debería sentir, pero tenía esa tranquilidad”.

En cuanto a sus relaciones amorosas, el cantante dijo que está “soltero”, pero habló de cómo continua su relación con Wanda Nara y Tamara Báez, tras la pregunta de Estefanía Berardi. “Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor. Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación”, dejó en claro el intérprete de cumbia 420.