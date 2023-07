Karina cortó un show en Entre Ríos por un insólito motivo

El video del momento se hizo viral y no tardó en llegar a las redes sociales. Allí se ve a la artista hablarle al público explicando la situación y tratando de encontrar una solución. Luego de acercarse a una niña de no más de 3 años e intentar conseguir el nombre de la misma, la cantante dijo: "Ay la amo, ella es muy chiquitita y no habla, no le puedo, no puedo decir ni cómo se llama. Así que por favor, mamá, papá, quien vino con ella, mírenla está de pantaloncito rosa, de camperita animal print y no sabe cómo se llama, nada . Por favor quien haya venido con ella, mire al escenario que está acá esperando", expresó en el evento que reunió a 20 mil personas.

karina la princesita.jpg Karina la Princesita debió frenar su show, tras encontrarse con varios niños extraviados.

No obstante, Karina tenía agarrada de su mano a otro niños extraviado al que luego se le sumó un tercero volviendo la situación un tanto preocupante: "Chicos yo no quiero seguir cantando así. Igual no voy a cortar el show, nada, voy a seguir obviamente. Pero me parece más importante...", explicaba mientras le señalaban a otro niño más en igualdad de condiciones.

"Qué señalan ahí, ayudame ¿hay otro nene perdido, ahí? ¡Huy, levántamelo, ahí lo vamos a buscar", exclamó desconcertada con la situación "Yo soy mamá, chicos, yo no puedo seguir cantando como si nada. Hasta que no encuentren a los papás los niños perdidos, no seguimos cantando", advirtió junto a los menores que se encontraban atónitos en el escenario y ella intentaba tranquilizarlos.