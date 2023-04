Juliana Díaz de Gran Hermano confesó que su expulsión fue arreglada

“Estoy un poquito angustiada, pero bien. Me hubiese parecido lo correcto que hubiera una previa sanción de la cual nunca me enteré. No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo una primera sanción y no la expulsión directa. Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera”, se había quejado la concursante al tener que dejar la casa a menos de una semana de haber regresado.