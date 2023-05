Juan Darthés fue absuelto en la causa por abuso sexual contra Thelma Fardin

Fernando Burlando informó que Juan Darthés fue absuelto en Brasil por el Tribunal de Primera Instancia, en la causa por abuso sexual contra Thelma Fardin . “Se lo condenó y se lo desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua, donde directamente el Estado de Derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil”, aseguró el abogado del actor en diálogo con Crónica TV.

Además, comentó que los rumores de anulación que había recorrido las redes sociales durante las últimas semanas eran falsos: “Es un fallo absolutorio. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto a que se había anulado. Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible”.

“No entiendo que la Justicia se tome este tiempo para resolver una situación tan delicada, porque cuando se hablan de situaciones de este tenor son sensibles a toda la sociedad”, comentó el letrado. Por último, detalló que también se levantaron las medidas cautelares en lo que respecta a su vuelta al país. Sin embargo, aclaró que Thelma Fardin podría apelar al fallo.

El último posteo de Thelma Fardin sobre su denuncia contra Juan Darthés

En las últimas horas Thelma Fardín había realizado un contundente descargo en sus redes sociales para aclarar la información falsa que estaba circulando en las redes sociales. “Hoy otra vez desde una cuenta Fake de Trebucq publican que la causa se desestimó. No solo ES FALSO, sino que estamos muy cerca de escuchar un veredicto, y por eso están aterrados. Porque la prueba es contundente, porque un fallo desfavorable sería un escándalo y lo llevaríamos a la CIDH”, asegura en el posteo.

image.png

“En una semana vuelvo a subirme al escenario y la violencia en las redes para desacreditarme aumenta. No es casual, es un plan sistemático (que estamos investigando en la justicia y ya podremos contar más) que lo que busca es adoctrinar a todas las personas que se atrevan a denunciar a través de mi figura”, disparó la actriz indignada.

Más allá del cansancio, adelantó que no bajará los brazos: “Tengo espalda para bancarme esto, pero no podemos permitir que surta efecto y no ver que la intención es volver a silenciarnos. Estoy agotada, claro, pero no me van a quebrar”, publicó TN.